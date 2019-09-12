Mahkemeden avukatlara sevindirici haber!

“HAKİM VE SAVCILARA ÜCRETSİZ!”

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi otoparkında fahiş fiyatlardan yakınan avukatlar, işletmesi Kartal H Tipi Cezaevinde olan otoparktan avukatların da ücretsiz yararlanması için Adalet Bakanlığı’na dava açtı. Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı tarafından sunulan dilekçede, adliyelerde sunulan hizmetlerde kar amacının güdülemeyeceği belirtilerek, “Hakim ve savcıya ücretsiz verilen hizmetin avukatlara fahiş fiyatla verilmeye çalışılması anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir durum değil. Avukatlık mesleğinin etkili bir şekilde ifa edilebilmesi için otopark fiyatı iyileştirilsin, mümkünse ücretsiz hale getirilsin” talebinde bulunuldu.

BAKANLIK: FİYATLAR CİVARDA BULUNAN OTOPARKLARA GÖRE UYGUN!

Adalet Bakanlığı’nın avukatlarının mahkemeye verdiği cevapta ise, dava konusu otopark işletmesinin Kartal H Tipi Cezaevinden gönderilen infaz koruma memurları ve hükümlüler tarafından sağlandığı belirtilerek, “Çalışanların ulaşımı kiralık servislerle yapılmakta olup, servis ücretleri, yemek ücretleri, personel maaşları ve sigorta giderleri de göz önüne alındığında geçerli fiyat tarifesinin uygun olduğu, ayrıca civarda bulunan otopark ücretlerine ve Milli Emlak Müdürlüğünün otopark ücret tarifesine göre de uygun olduğu” ifade edildi.

“AVUKATLAR DA YARGININ KURUCU UNSURLARINDAN…”

İstanbul 7. İdare Mahkemesi avukatların talebini haklı buldu ve otopark fiyatının makul bir fiyatta sabitlenmesine karar verdi. Mahkeme kararında şöyle denildi; “Her ne kadar kendilerine ait iş yeri olsa da avukatlar yargı görevi ifa eden meslek mensupları olmaları nedeniyle, çoğu zaman mesailerinin bir bölümünü adliyelerde hizmet vererek geçirmektedirler. Avukatların da yargının kurucu unsurlarından olduğu ve mesailerinin bir kısmını adliyelerde geçirdikleri göz önüne alındığında, mesleklerinin gereklerini yerine getirmek üzere bulundukları adliyenin otoparkından makul ve sabit bir ücret karşılığı yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı sonucuna varılmıştır” denildi.

AVUKATLAR KARARI YERİNDE BULDU

Kararı değerlendiren Avukat Saltuk Samet Aksun, “Avukat kantin ve otoparklarındaki fiyatlar fahiş durumda, avukat meslektaşlarımızın tepkisiyle geçen Anadolu Adliyesi kantin fiyatlarını düşürmüştü, şimdi de otopark ücretlerinin düşürülmesi sevindirici. Çünkü avukat mesleği her gün zorlaşırken birde adliyelerde normalin üzerinde fiyatlar olması tüm meslektaşlarımızı zora sokuyor” dedi.

Avukat Mehmet Fatih Önsöz de kararı yerinde bulduğunu söyleyerek şöyle konuştu; “Avukatlar mesailerinin büyük bölümünü adliyelerde geçiriyor. Üstelik mahkemelerin ve savcılığın üzerindeki iş yükü sebebiyle duruşmaların belirlenen saatlerin dışına çıkması bizlerin adliyelerde planlanandan daha fazla zaman geçirmesine sebep oluyor. Bu maddi külfetin bizlere yükletilmiş olması zaten hukuka aykırıydı. İdare mahkemesinin kararını tüm meslektaşlarımız gibi doğru buluyorum.”