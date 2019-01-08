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Mahkemenin Eren Erdem kararına CHP’den ilk tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarılmasını değerlendirirken, "Bütün sürecin sonunda da tahliye kararının çıkmasının ardından Erdem'in derhal tahliye edilmesi gerekiyordu. Fakat bizi burada 5-6 saatten daha uzun süre beklettiler. Eren Erdem'i 5-6 saat hukuka aykırı olarak beklettiler" dedi. Eren Erdem'in annesi Hüsniye Erdem karar sonrası sinir krizi geçirdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarılmasını değerlendirirken, "Bütün sürecin sonunda da tahliye kararının çıkmasının ardından Erdem'in derhal tahliye edilmesi gerekiyordu. Fakat bizi burada 5-6 saatten daha uzun süre beklettiler. Eren Erdem'i 5-6 saat hukuka aykırı olarak beklettiler" dedi. Eren Erdem'in annesi Hüsniye Erdem karar sonrası sinir krizi geçirdi.

Gökçen, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey’in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen sanık Erdem hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere değerlendirdi.

CHP'li Tanal karara tepki gösterdi. DHA

CHP’li Tanal karara tepki gösterdi. DHA

Tahliyenin gerçekleşmemesine tepki gösteren Gökçen, sürecin başından beri davayı takip ettiklerini, yaşananların hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

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Erdem’in hakim karşısında çıkmadan 90 günden fazla tutuklu kaldığını aktaran Gökçen, “Bugün 192. günüydü. Duruşmada tahliye edilmesi kararı çıktı. Eren Erdem, tek başına ve tek kişilik hücrede kaldı. Birçok milletvekilimizin Eren Erdem’i ziyaretine izin verilmedi. Bütün sürecin sonunda da tahliye kararının çıkmasının ardından Erdem’in derhal tahliye edilmesi gerekiyordu. Fakat bizi burada 5-6 saatten daha uzun süre beklettiler. Eren Erdem’i 5-6 saat hukuka aykırı olarak beklettiler” diye konuştu.

Eren Erdem'in annesi Hüsniye Erdem gözyaşlarına boğuldu. DHA

Hüsniye Erdem kararı duyduktan sonra büyük üzüntü yaşadı. DHA

Gökçen, söz konusu kararla suç işlendiğini savunarak, bundan sonra da mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Erdem’in babası Hasan Erdem de bugüne kadar hiçbir yerde beyanda bulunmadığını belirterek, kararı verenlerden korkmadıklarını söyledi.

CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Ali Şeker de karara tepki gösterdi.

Eren Erdem'in annesi Hüsniye Erdem gözyaşlarına boğuldu. DHA

Eren Erdem’in annesi Hüsniye Erdem gözyaşlarına boğuldu. DHA

ANNE ERDEM SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gün içinde mahkeme tarafından verilen tahliye kararı üzerine Eren Erdem’in annesi Hüsniye Erdem, babası Hasan Erdem, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu ile Erdem’in avukatı Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde bekledi. Yaklaşık 6 saat süren bu bekleyişin ardından savcılığın itirazı üzerine Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı haberi ulaşan anne Hüsniye Erdem, sinir krizi geçirdi.

DHA

DHA

DHA

DHA

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Son güncelleme: android-time 00:2208.01.2019
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