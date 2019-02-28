Mahkemeyi tehdit eden FETÖ’cü eski hakime 13 yıl 6 ay

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçlamasıyla hakkında dava açılan eski hakim İsmail Yılmaz, 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Yılmaz'ın, bir önceki duruşmada mahkeme heyetini tehdit ettiği tutanaklara geçti.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan sanığın tehdit konuşmalarının çözümü dava dosyasına girdi. Sanık Yılmaz'ın duruşmada mahkeme başkanına, “Sizin için üzülüyorum. Çocuklarınıza bakamayacaksınız” diyerek tehdit ettiği belirlendi.

DURUŞMA BİTTİKTEN SONRA TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

12 Aralık 2018 tarihindeki duruşmada savcı, sanık hakkında mütalaa verdi. Mahkeme başkanı sanığa “Talebin varsa değerlendireceğiz. Esas hakkındaki savunma için bir sonraki celse sana süre vereceğiz” dedi. Ardından da talepleri aldı. Sanık avukatı mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek süre talep etti. Mahkeme heyeti de duruşmayı 27 Şubat 2019’a erteledi. Ancak sanık İsmail Yılmaz, duruşma bitmesine rağmen konuşmaya devam ederek mahkeme heyetini tehdit etmeye başladı.

“Sizin için üzülüyorum” diyen sanık kendisine söz verilmediğini öne sürdü. Mahkeme başkanı ise sanığa “Kararı verdik. Duruşmayı kapattık. Sabaha kadar seni mi dinleyeceğiz. İtirazın varsa yazılı olarak verebilirsin” dedi.

13 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyetini tehdit etmeye devam eden sanık, “Bu kararlarınızla iddianamenizi hazırlıyorsunuz. Yargılanacaksınız. Çocuklarınıza, kimseye bakamayacaksınız” dedi.

TEHDİT DAVA DOSYASINA GİRDİ

Bu konuşmaların çözümü 27 Şubat’ta yapılan duruşmada dava dosyasına girdi. Mahkeme heyeti karar duruşmasında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık İsmail Yılmaz'ı “Silahlı Terör Örgütüne Üye olma” suçundan 13 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Heyet, sanığın tutukluluğuna devam kararı verdi.