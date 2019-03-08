Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mahrem mühendis operasyonu: 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet istihbarattaki mahrem mühendis yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

09:48 -
Haberler Gündem
Mahrem mühendis operasyonu: 12 gözaltı kararı

FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla ve Sakarya’da gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5’inin gözaltına alındığı kaydedildi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 10:25 08.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more