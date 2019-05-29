Mahrem ne demek? İşte Mahrem sözcüğünün anlamı

Arapça kökenli mahrem sözcüğü merak edilen kelimeler arasından en başta geliyor. Peki mahrem ne demek? İşte TDK sözlüğüne göre mahrem sözcüğünün anlamı…

MAHREM NE DEMEK?

Mahrem sözcüğünün TDK’ya göre üç farklı anlamı bulunmaktadır. Birinci anlam; yakın akraba olması nedeniyle nikâh düşmeyen kişi. İkinci anlam; başkalarının duymaması, öğrenmemesi gereken, gizli olan şey. Üçüncü anlam olarak ise sırdaş demektir.

MAHREM KELİMESİNİN KÖKENİ

Arapça ḥrm kökünden gelen maḥram “yasak, tabu, kutsal, özel alana veya hareme ait olan” sözcüğünden alıntıdır.