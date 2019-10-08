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Makam araçlarını azaltalım diyen MHP’li başkandan VİP araç ihalesi!

Yerel seçim sonrasında "makam araçlarını azaltalım" diyen Çorum Osmancık ilçesinin MHP'li belediye başkanı VIP araç için ihaleye çıktı

19:23 -
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Makam araçlarını azaltalım diyen MHP’li başkandan VİP araç ihalesi!

Yerel seçimlerin gündemi haline gelen makam araçları birçok adayın azaltmayı vadettiği bir seçim sloganı haline dönüştü. Seçimden sonra “resmi araç kullanımını azaltmamız lazım” diyerek mazbatasını alan Çorum Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, makama oturduktan sonra ilk iş Mercedes Vito marka makam aracı aldırdı. Aracın ‘VIP' yani “Çok Önemli Kişi” tasarımı için ihaleye çıkıldı. 10 Temmuz'da çıkılan ihaleyi kazanan şirket ile 22 Temmuz'da sözleşme imzalandı. “Mercedes Vito marka aracın, makam aracına dönüştürülmesi için gerekli malzemelerin montajlı mal” başlığıyla açılan ihaleye tek şirket katıldı. İhaleyi kazanan şirkete aracın VIP hale dönüştürülmesi için 75 bin TL ödenecek.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından göreve gelen Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı olan Gelgör'in selefi olan belediye başkanı Skoda marka bir araç kullanıyordu. Yeni aracın piyasa değeri iç yenilenmeden önce 350 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Son güncelleme: 19:24 08.10.2019
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