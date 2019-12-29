Makas atan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Kaza 03.30 sularında İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana geldi. Afgan vatandaşı Muhammed Haşim Nuri’nin kullandığı 34 RY 4064 plakalı otomobil, Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde Aydın Yıldız yönetimindeki 34 ZF 3874 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Makas atarken kontrolünü kaybeden Haşim Nuri’nin aracı yol kenarında park halindeki otobüse de zarar verirken; Yıldız, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra aracını durdurabildi. Kazada Nuri’nin aracında bulunan kadın hafif şekilde yaralandı.
Polis ekipleri kazanın ardından yaptığı incelemede Haşim Nuri’nin alkollü olduğunu belirlerken araçtaki içki şişelerinin yola savrulduğu görüldü. (AA)