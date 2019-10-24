Makas atan alkollü sürücünün ayak parmakları koptu

Feci kaza gece yarısı D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Ankara istikametine doğru makas atarak seyreden 06 DS 0566 plakalı aracın sürücüsü Serdar Ünal direksiyon hakimiyetini kaybetti.

DEMİR BARİYER ÖN KAPIDAN GİRDİ

İki araca çarpan otomobil, bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan diğer iki kişi yara almazken, aracın ön kapısından giren demir bariyer sürücü Serdar Ünal’ın ayak parmaklarını keserek koparttı.

ARAÇ İÇİNDE KOPAN PARMAKLARI ARADILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de araç içinde sürücünün kopan parmaklarını aradı. Kopan parmaklar araç içinde bulunarak hastaneye gönderildi. Kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri önlem amaçlı kapattığı yolu tekrar araçların geçişine açtı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda kazada parmakları kopan sürücünün aranması olduğu ve yapılan alkol kontrolünde 1.50 promil alkollü olduğu öğrenildi. (DHA)