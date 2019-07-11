Maket evlerle 170 milyonluk vurgun

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık yüz kişinin bir inşaat firmasından maket üzerinden daire aldığı ancak mağdur edildikleri belirtmeleri üzerine operasyon yaptı.

İNŞAAT İZNİ OLMAYAN PROJELER

Mali polisin yaptığı çalışmalarda, Arnavutköy ve Eyüpsultan'da faaliyet N. İnşaat'ın, kötü olan ticari durumunu gizlediği ortaya çıktı. Firmanın oluşturduğu projelerden bazılarından arazi sahiplerinin bile haberinin olmadığı anlaşıldı. Bazı projelerin inşaat izninin dahi bulunmadığı belirlendi. İnşaat şirketinin yürüttüğü bazı projeleri de yarım bıraktığı anlaşıldı.

ALMADIKLAR EV İÇİN İCRA BAŞLATILDI

Çalışmalarda, firma yöneticilerinin, olmayan projeler için maket hazırladığı ve ofislerinde bu maketler üzerinden ev sattıkları öne sürüldü. Araştırmalarda, ev ve dükkan alan kişilerin paralarının bir kısmını peşin verdiği kalan kısmını kredi ve senetle ödediği ifade edildi. Peşin parasını kaybeden mağdurların, alamadıkları evlere ait senet ve kredileri de ödemek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Ödemeyenlere ise icra takibi başlatıldığı öğrenildi.

VURGUNUN BOYUTU DA ORTAYA ÇIKTI

Araştırmalarda, şirketin mağdurlarda ne kadar vurgun yaptığı da araştırıldı İstanbul Mali Şube uzmanlarınca yürütülen araştırma, şu ana kadar yapılan tespitlerde vurgunun boyutunun 170 milyon lira civarında olduğu ortaya çıktı.

100 MAĞDURUN İFADESİ ALINDI

Araştırmalarda firma yöneticilerinin elde ettikleri paraları ABD'deki şirketlerine gönderdikleri de anlaşıldı. Polis, 100 mağdurun ifadeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarını tamamladı. Belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için dün operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.