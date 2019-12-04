Mal varlığını kaybeden turizmci ölmek istedi

Olay, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Acente sahibi ve otel işletmecisi Ahmet İhsan Özatacan, iş yerinin bahçesinde av tüfeğini göğsüne dayayarak intihar girişiminde bulundu.

AV TÜFEĞİYLE GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİ

Ağır yaralanan 69 yaşındaki Özatacan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aşırı derecede kan kaybeden ve hemen ameliyata alınan turizmcinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Turkuaz Seyahat Acentesi’sinin sahibi olan Ahmet İhsan Özatacan’ın ekonomik sıkıntı içinde olduğu ve mal varlığını kaybettiği için intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. (İHA)