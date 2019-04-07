Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Malatya Arguvan’da 3.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

22:02 -
Haberler Gündem
Malatya Arguvan’da 3.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak belirlediği  3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 20.47’de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Arguvan’ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İLGİLİ HABERSon depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremler listesi... İşte son depremler!Son depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremler listesi... İşte son depremler!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3, merkez üssünü isi Hekimhan ilçesine bağlı Yağca köyü olarak açıkladı. DHA

Son güncelleme: android-time 22:03 07.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more