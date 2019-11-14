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Malatya’da ele geçirildi! Tam 61 ton…

Malatya'da, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

19:40 -
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​İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kentte sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma yaklaşık 110 kişilik personelle belirlediği 9 adrese operasyon düzenledi.

 

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Adreslerde yapılan aramalarda 61 ton sahte içki, 15 sahte içki yapımında kullanılan cihaz, 30 alkol kaynatma kazanı, 3 av tüfeği ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İçkilere el koyan ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.  DHA

Malatya operasyon süt Tekirdağ
Son güncelleme: 19:57 14.11.2019
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