Malatya’da ele geçirildi! Tam 61 ton…

​İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kentte sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma yaklaşık 110 kişilik personelle belirlediği 9 adrese operasyon düzenledi.

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Adreslerde yapılan aramalarda 61 ton sahte içki, 15 sahte içki yapımında kullanılan cihaz, 30 alkol kaynatma kazanı, 3 av tüfeği ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İçkilere el koyan ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. DHA