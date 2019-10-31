Malatya’da ele geçirildi! Tam bin 200 litre…

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Yeşilyurt ilçesinde 2 kişinin evlerinde sahte rakı imal ederek, satış yaptığı belirlendi.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince, bin 200 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan bir düzenek ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

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Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA