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Malatya’da feci ölüm: Eve kestirme yoldan gitmek istedi…

Malatya'da arkadaşları ile birlikte evine kestirme yoldan gitmek isteyen 20 yaşındaki genç, tren istasyonundaki Vagonların üstünden atlayıp karşıya geçmek isterken yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.

07:17 -
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Olay dün akşam saatlerinde Malatya Merkez tren istasyonun da yaşandı. 3 arkadaş Yeşiltepe Mahallesine gitmek için kestirme yol olarak tren raylarından geçmek istedi. Bu sırada park halindeki vagonların üstüne çıkan gençlerden 20 yaşındaki Deniz Can E. yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı.

FOTO: İHA

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile vagonun üstünden indirilen yaralı genç, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FOTO: İHA

Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. (İHA)

Malatya Ölüm
Son güncelleme: 07:41 09.12.2019
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