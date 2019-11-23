Malatya’da korkunç olay!

Olay, Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi G.Ö. (42) ile henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışan F.Ö. (21) pompalı tüfekle annesi G.Ö.’ye ateş açtı.

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Açılan ateş sonucunda sağ bacağına çok sayıda saçma isabet eden G.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılan yaralı kadın burada jandarma ekiplerine verdiği ilk ifadesinde olayı kendinin gerçekleştirdiğini ileri sürse de oğlu F.Ö. ile eşi C.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İHA