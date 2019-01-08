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Malatya’da muhtarlık kavgası: 10 yaralı

Malatya'da iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Polis kavgaya biber gazıyla müdahale ederken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

android-time 23:03
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Malatya'da iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Polis kavgaya biber gazıyla müdahale ederken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi İyiliksever Sokak'ta esnaflık yapan akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

FOTO: İHA -MALATYA'DA İKİ GRUP ARASINDA MUHTARLIK SEÇİMLERİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 10 KİŞİ YARALANDI

FOTO: İHA -MALATYA’DA İKİ GRUP ARASINDA MUHTARLIK SEÇİMLERİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 10 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

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Kavgayı ayırmada zorlanan polis biber gazıyla müdahale etti. Yaralılardan çoğunun tedaviyi kabul etmediği olayda 2 kişi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri hastanede ve olayın gerçekleştiği sokakta geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. 6 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.  İHA

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Son güncelleme: android-time 23:0608.01.2019
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