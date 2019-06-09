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Malatya’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Malatya'nın Kale ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada Enver Yaşar (36) ile Gülizar Yaşar (64) hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

22:36 -
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Malatya’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erenli Mahallesi’nde meydana geldi. Enver Yaşar yönetimindeki 23 FK 646 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Çetin Engindeniz (52) yönetimindeki 34 BAP 346 plakalı otomobil çarpıştı.

MALATYA’DA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ DE YARALANDI.

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Kazada, Enver ve Gülizar Yaşar ile Çetin Engin Deniz, Fani Engindeniz (45), Rojnur Engindeniz (38), Anıl Engin Deniz (14) ve Suzan Uysal (42) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralılardan Enver Yaşar ve Gülizar Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtildi. Kazada ölen Enver ile Gülizar Yaşar´ın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.   DHA

Son güncelleme: android-time 22:41 09.06.2019
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