Son Dakika…Malatya’da üst üste iki deprem

Malatya’nın Hekimhan ilçesi art arda 2 depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 03.29’da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre, 3.8 olarak ölçüldü. Bu depremden yaklaşık 2 dakika sonra aynı bölge 3.6 büyüklüğündeki ikinci depremle sallandı. İkinci deprem de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremler, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde, can ve mal kaybı yaşanmadı. DHA