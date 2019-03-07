Maltepe’de ceset şoku!

Zümrütevler Büyükbakkalköy yolu üzerinde bulunan gölette su yüzeyinde saat 15.30’da kadın cesedi bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, gölette su yüzeyindeki cesedi çıkartamadı.

Bölgeye deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar istendi. Dalgıçlar, yaptıkları çalışmayla cesedi kıyıya çıkarttı.

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Yapılan inceleme üzerinden kimlik çıkmayan ceset adli tıp kurumuna sevk edildi. 47 yaşlarında bir kadına ait olduğu anlaşılan ceset ile ilgili kimlik çalışmaları sürüyor. DHA