Maltepe’de minibüs kazası: 8 yaralı

Maltepe Başıbüyük Caddesi üzerindeki Marmara Eğitim Köyü önünde minibüs kazası yaşandı. Yolcu taşımacılığı yapan özel hatlı minibüsün 25 yaşındaki Yunus K, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybedince minibüs yolun sağında bulunan duvara çarparak durabildi. Araçta sıkışan 2 kişiyi çıkarmak için olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Toplam 8 kişinin yaralandığı kazada 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi ve diğer 3 yaralı ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle olayın meydana geldiği caddede ulaşım durdu. Hasar gören minibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

İHA