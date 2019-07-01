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Maltepe’deki ‘etekli erkek hırsız’ yakalandı

Maltepe'de kadın kıyafetleri giyinip hırsızlık amacıyla bir iş yerinin deposuna girmeye çalışan zanlı, "Gece Kartalları" ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

19:52 -
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Maltepe’deki ‘etekli erkek hırsız’ yakalandı

Altayçeşme Mahallesi’nde önceki gün gece saatlerinde bir iş yerinin deposuna, kadın kıyafetiyle girmeye çalışan zanlıyı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine, “Gece Kartalları” olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine geldi. Ekipleri gören, elinde çantası, üzerinde kadın kıyafeti olan bir şahıs kaçmaya başladı. Ekiplerin kovaladığı şahıs, kaçarken çantayı ve üzerindeki kıyafetleri çıkarıp attı. Ara sokaklarda izini kaybettirmek isteyen şahıs bir süre sonra yakalandı.

ŞÜPHELİNİN BİR GÜN ÖNCE DE AYNI İŞYERİNİN DEPOSUNUN BULUNDUĞU YERDE YİNE KADIN KIYAFETLERİ GİYMİŞ KİŞİLERLE BİRLİKTE HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA ZARAR VERDİKLERİ GÖRÜLDÜ. FOTO:DHA

Gani G. (50) isimli şahsın, kadın elbisesi giyen 3 arkadaşıyla hırsızlık yapmaya çalıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

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