Manevi huzurunda seni minnetle anıyoruz…

Senin gösterdiğin medeniyet yolunda ilerlemeye çabalarken her şey üstümüze üstümüze geliyor. Kurtuluş Savaşı’nda eline geçirdiği dirgenle gözünü kırpmadan düşman üstüne koşan erkeğimiz bugün savunmasız birine yumruk atar hale geldi. O savaşta kucağında bebeği, cepheye omuzunda top mermisi taşıyan Türk kadını bugün Meclis’i kurduğunuz Ankara’da koca koca taşları omuzlayarak bir partinin genel başkanına fırlatabilecek kadar hınçla dolu.

Maalesef bize bir şeyler oldu. Ama, en kötü zamanlarda bile geleceğe umutla bakmayı da senden öğrendik Atam. O yüzden gururluyuz, üzgünüz, kırgınız ve her şeye rağmen umutluyuz. Çünkü, milyonlarca yeni ve rengarenk çiçek var çevremizde. Emanet ettiğin Cumhuriyet’i, bu vatanı bugünden çok daha iyi yerlere taşıyacaklar. Senin gibi, göremesek bile bunun gerçekleşeceğinden eminiz.

Bu duygularla Ankara’daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ilk töreni Anıtkabir’de, TBMM Başkanı Mustafa Şentop önderliğinde, siyasi partilerin genel başkanları, bakanlar, milletvekilleri ve mülki amirler ile binlerce gencin katılımıyla yapıldı.

MECLİS BAŞKANI VE DEVLET ERKANI ANITKABİR’DE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Şentop, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı okudu.Anıtkabir’deki törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk başkanlığında öğrencilerden oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.Kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında, ellerinden tuttuğu iki çocukla Aslanlı Yol’dan yürüyen Selçuk ve beraberindekiler, Atatürk’ün mozolesine geldi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, milli mukadderatımızın hakimi olan TBMM'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın içimizde gün geçtikçe artan coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız. En zor şartlar altında dahi milletimizin sesi olan ve onun değerli iradesiyle kararlı bir şekilde yürüyen Gazi Meclis unvanına sahip TBMM, milletimizin bağımsızlığını ve iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, birliğimizin ve beraberliğimizin eşsiz simgesi olmuştur.

Bu yüce Meclis, milli yazgımızın sorumluluğunu, ulusumuzun egemenliğine kayıtsız şartsız bağlı kalarak doğrudan üstlenmiştir. Geleceğimizin bir gülü, yıldızı, bahtımızın aydınlığı ve memleketimizi gelecek ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızın önemini şahsınızın bu kutlu günü onlara armağan etmesiyle bir kez daha idrak etmiş durumdayız.

Geleceğimizin gözü olan çocuklarımızı milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerimizi içtenlikle benimseyen, ailesini, milletini, vatanını gönülden seven, insanımıza hizmeti her zaman erdem sayan, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarına, düşüncelerine ve inançlarına saygı duyan, zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplumla barışık, kendine güvenen, hür ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş, aklını ve muhakeme yeteneğini sadece kendisi kullanan, milli iradeye saygılı ve milletin iradesi üzerinde hiçbir gücü kabullenmeyen birer insan olarak yetiştirmek, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasında en büyük görevimiz olacaktır. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiğiniz ve hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun.”