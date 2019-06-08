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Manisa’da korkutan yangın!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tarlada yakılan anız ateşi, yakındaki plastik kasa atölyesine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürülürken, atölyedeki 1300 plastik kasa kullanılmaz hale geldi.

18:16 -
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Manisa’da korkutan yangın!

Yangın, saat 15.30 sıralarında Baklacı Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlada yakılan anız ateşi rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak yanındaki bir şirketler grubuna ait üzüm işletmesinin plastik kasa atölyesine sıçradı. Plastik kasaların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Atölye çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın, daha fazla yayılmadan söndürüldü. Sigortası olmadığı öğrenilen atölyede 1300 plastik kasa kullanılmaz hale geldi.

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Alaşehir Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Öküzcüoğlu da olay yerine gelip çalışmalara katılarak, yangın hakkında bilgi aldı.

Firma yetkilisi Osman Çapkınoğlu, zararlarının büyük olduğunu belirtip, “Tek tesellimiz can kaybının olmaması” dedi. DHA

Son güncelleme: android-time 18:17 08.06.2019
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