Manisa’da polisin uygulamasından kaçan araçtan cephanelik çıktı

Edinilen bilgiye göre kaza, Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Avcılar Kulübü önünde rutin trafik uygulaması yapan polis ekipleri 45 UV 901 plakalı bir otomobili durdurmak istedi. Bu sırada geri geri kaçmaya çalışan Mehmet Ali B. yönetimindeki otomobil, seyir halinde olan İbrahim G. idaresindeki 45 ABP 686 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, 45 UV 901 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Ali B. ve diğer araç sürücüsü İbrahim G. ile yolcu konumunda bulunan Hicran K. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 SİLAH, 6 ŞARJÖR, 2 BIÇAK, 2 KUTU MERMİ VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan uygulama noktasından kaçan 45 UV 901 plakalı otomobilde polis ekiplerinin yaptığı aramada; araç sürücüsü Mehmet Ali B.’nin üzerinden kendi fotoğrafı ile Alparslan K. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ve şahsın kendisine ait aynı fotoğraf ile nüfus cüzdanı bulunurken, yapılan sorgulamasında gerçek sürücü belgesinin kapalı olduğu tespit edildi. Ayrıca araç içerisinde sağ yolcu koltuğunda pompalı tüfek, sağ torpido altı açık bölümde 1'i kuru sıkı olmak üzere 2 adet silah, 6 adet şarjör, 2 adet bıçak, 2 kutu mermi ve pompalı tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

İLGİLİ HABER Demirtaş'ın ailesi kaza geçirdi: 9 yaralı

BİRÇOK SUÇTAN SABIKAY KAYDI VAR

Hastaneden taburcu edilen Mehmet Ali B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken; şahsın silah kanununa muhalefet, hırsızlık, uyuşturucu, uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlarından sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. İHA