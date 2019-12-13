Mankenlik vaadiyle kandırıp, zorla fuhuş yaptırdılar

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Operasyonların startı, mağdur kadınların İl Göç İdaresi'nin Silivri'deki geri gönderme merkezindeki uzman psikologlara yaşadıklarını anlatmasıyla başladı. Ataşehir'de ilçe ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan Özbekistan uyruklu 2 kadının psikologlara anlattıkları ekipleri harekete geçirdi.

DENEME ÇEKİMİ YALANI

İddiaya göre, Özbek kadınlar fuhuş şebekesince kandırılarak “Mankenlik” yapmak üzere Türkiye'ye getirildi. Bir AVM'ye götürülen kadınlara, elbise ve iç çamaşır alışverişi yaptırıldı. Kuaförde saçlarına ve ciltlerine bakım yaptırılan kadınlar daha sonra bir fotoğraf stüdyosuna götürüldü. Özbek kadınların ”Deneme çekimi” adı altında hem elbiseli hem de iç çamaşırlı fotoğrafları çekildi.

KUTLAMA PARTİSİ

Çekimlerin ardından, şebeke üyeleri kadınları alarak Ataşehir'deki lüks bir daireye götürdü. “Bu günü kutlayalım” diyen şebeke elemanları, kadınlara içki ikram etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadar alkol alan ve sarhoş olan kadınlar, iddiaya göre kendilerine zor kullanan şebeke üyeleriyle cinsel ilişkiye girdi. Sabah kalktıklarında, yanlarında farklı erkeklerle uyandıklarını öne süren mağdur kadınlar, bu aşamanın ardından fuhuş şebekesinin tehditleriyle karşılaştılar.

PASAPORTLARINA EL KONULDU

Şebeke üyelerinin “Bize borcunuz var, size çok para harcadık” dediğini anlatan kadınlar, şüphelilerin pasaportlarını ellerinden aldığını belirtti. Çete üyelerinin, sözde borçlarını ödemek için fuhuşa zorladığı 2 kadın, baskıyla erkeklere pazarlanacakları ilk gün polisin operasyonuyla kurtarıldıklarını ifade ettiler.

ARA OPERASYONLA 23 KADIN KURTULDU

Uzman psikolog aldığı bilgileri polise iletince ekipler harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şebekenin çok sayıda yabancı kadını mağdur ettiği anlaşıldı. Ülkelerin dönen 2 Özbek kadar şanslı olmayan 11 yabancı kadın, insan ticaretine karşı mücadele eden birimin, operasyonu açığa çıkarmamak için ilçe polisine yaptırdığı fuhuş baskınlarıyla kurtarıldı.

ÖZBEKİSTAN AYAĞI

Operasyon için gece gündüz çalışan ekipler, şebekenin, yurt dışından kadınları iş vaadiyle ülkemize davet ettiği ve zorla fuhuş yaptırdığını ortaya çıkardı. Şebeke üyesi “Dede” lakaplı fuhuş yaptırmaktan hakkında arama kaydı olan Mehmet A.'nın Özbekistan'da olduğu ve orada kandırdığı kadınları şebekeye gönderdiği de belirlendi. Araştırmalarda şebekenin elebaşının 32 yaşındaki Özgür M. olduğu da tespit edildi. Şüphelinin yardımcısının ise Özbekistan uyruklu kız arkadaşı Rana O. olduğu öne sürüldü.

“HEMEN ÖZBEKİSTAN'A GELİN”

Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken bir görüşme teknik takibe takıldı. İddiaya göre, Özgür M. Özbekistan'daki Mehmet A. ile görüşürken “Abi ilçe ekipleri sürekli operasyon yapıyor” diyerek durumdan yakındı. Bunun üzerine Mehmet A., “O zaman polis takibindesiniz, hemen buraya gelin” dedi. Özgür M. bunun üzerine yakınındaki şebeke elemanlarıyla 3 Aralık'ta Özbekistan'a gitmek üzere bilet aldı.

ERKEN OPERAYON KARARI

Şüphelilerin kaçmayı planladığını belirleyen polis, “Erken operasyon” kararı aldı. Ataşehir, Ümraniye ve İstanbul Havalimanı'ndan eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şebeke elebaşının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı, zorla fuhuş yaptırılan Özbekistan ve Uganda uyruklu 10 kadın ise kurtarıldı. Havalimanında gözaltına alınan şebeke elebaşı ve yanındakilerin üzerinde yaklaşık 50 bin lira para yakalandığı da öne sürüldü.

GÜNDE 23 ERKEKLE BİRLİKTE OLMUŞ

Baskın düzenlenen adreslerin birinde polis ekipleri, bir not kağıdı üzerinde bir çetele buldu. Kadınların adının yazılı olduğu çetelede, günlük fuhuş sayısının tutulduğu iddia edildi. Not kağıtlarını inceleyen ekipler, fuhuş şebekesi mağduru bir kadının günde 23 erkekle birlikte olduğunu tespit etti. Başka bir kadının ise aynı gün içerisinde 12'inci erkekle birlikte olduğu sırada polisin baskın düzenlediği belirtildi.

DİJİTAL KATALOG

Polis ekipleri, şüphelilerin dijital incelemelerinde de ilginç bir bulguya rastladı. Şebekenin kadınların iç çamaşırlı fotoğraflarıyla katalog hazırladıkları belirlendi. Fuhuş çetesinin referansla kabul ettiği müşterilere, katalogdan kadınların gösterildiği ve erkeklere seçim yaptırıldığı ortaya çıkarıldı.

KAYNAR SU CEZASI

Mağdur kadınların ifadesini alan polis ekipleri, şebekenin uyguladığı baskı ve işkenceyi de ortaya çıkardı. İddiaya göre, fuhuş yapmak istemeyen ve ülkesine dönmek isteyen kadınlar, şebeke üyelerince tehdit edilerek korkutuldu. Bununla da yetinmeyen çete üyeleri, kadınları tekmeleyerek ve sopalarla dövdü. Tüm baskılara rağmen kurtulmaya çalışan kadınların ise ayağına kaynar su dökülerek cezalandırıldığı iddia edildi.

TAKMA İSİMLİ TELEFONLAR

Çetenin cep telefonlarını çağrı merkezi gibi kullandıkları öğrenildi. Telefonları farklı zamanlarda farklı çete elemanlarının açtığı ancak hep aynı ismi kullandıkları öğrenildi. Her bir telefon için kullanılan sabit isimlerin “Pusat” “Azat” “Bob” “Ateş” ve “Neco” olduğu belirtildi. Bu isimlerin daha önce fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan farklı fuhuş şebeke yöneticilerine ait olduğu öne sürüldü. Özgür M.'nin, cezaevindeki şebeke elemanlarına ulaşarak, hatlarını alarak, takma isimlerini kullanmak için izin aldığı da öne sürüldü.

8'İ TUTUKLANDI

Son zamanların en önemli insan kaçakçılığı operasyonlarından birini yapan polisin gözaltına aldığı 11 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.