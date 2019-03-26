‘Mansur efendi Mansur Başkan olacak’

Mansur Yavaş Ankara'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. ‘'25 yıldır bir belediye başkanı var. 17 yıldır da aynı partiden hükümet var. Ama Ankara’nın hangi sorunu çözüldü? Ulaşım sorunu çözüldü mü? Musluktan su içebiliyor muyuz? Ailemizle birlikte gidebileceğimiz bir yeşil alan var mı?'' diye soran Yavaş şunları söyledi:

HALKTA KARŞILIĞI YOK: Vaatlerinin karşılığı yok. Ben halkın içindeyim, ellerini sıkıyorum, konuşuyorum. Ama onlar anca salon toplantılarına katılıyorlar. Arama yapıyorlar, barikatlar kuruyorlar. Tepki almaktan korktukları için halkın arasına da çıkamıyorlar.

MAVİ PLAJA GÜLÜYORLAR: Biz sorduk Ankaralı'ya ne istiyorsunuz diye? Sorunlar belli. Ekonomik kriz var. Biz gerekirse bir metronun bir tanesini iptal edip, ne kadar aç açıkta insan varsa onların ihtiyacını karşılamaya hazırız. Hem yapacağımız yardımları hem de Ankara ekonomisini kalkındıracağımız projeleri anlatıyoruz ama projesizlikle suçlanıyorum. Kendisi çıkıyor Ankara’ya Mavi Plaj projesinden bahsediyor. İnsanlara söylüyorum bunu vatandaş da gülüyor.

ASFALT KATILIM PAYI: Mazbatayı alır almaz, yapacağımız ilk iş bu asfalt katılım payları nedeniyle tapularda konulan hacizleri kaldırmak olacak. Kızılay projemiz de var. Orada birçok işyeri bulunuyor. Bunların dış cephelerinin yenilemek suretiyle, bir de büyük bir katılımla referandum suretiyle, sadece toplu taşıma araçlarına açmayı düşünüyoruz. AVM'lerde kiralar çok yüksek, satışa konulan malların da fiyatları yüksek oluyor. Kızılay'da binlerce dükkan var, binlerce de alternatif var. İnsanlar açık havada istedikleri gibi alışveriş yapabilecekler. Buralar Ankara'nın tarihi. Kızılay'ın yaşaması gerekiyor”