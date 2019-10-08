Mansur Yavaş: 7 bin lira maaşlı çaycı var

AKP’li meclis üyelerinin belediyede yaşanan işten çıkarmalara ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, “Gökçek döneminde 8 bin işçi işten atıldı, ağzınızı açtınız mı? İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Ekmekle oynayan şerefsizdir” ifadelerini kullandı. Yavaş, belediyede yapılan maaş düzenlemesine ilişkin de, “İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 7 bin lira maaş alan çaycılar var. Daha ağır işlerde çalışan insanlar, daha düşük maaş alıyor. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım” diye konuştu

‘Atacak olsak sormadan atardık’

Yavaş, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından, 1 Nisan ile 8 Nisan arasında işe alınanları “açık açık işten atacağını” söylediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İşten atacak olsak sormadan atardık. 1 Nisan'dan sonra işe alınanları da açık açık attık. Seçimden sonra 850 kişi işe alınmış. Bunların içerisinde siyasi alınanlara bakıyoruz. 850 kişiyi işten atmadık sonuçta. Böyle bir niyetimiz yok. İşini layıkıyla yapıyorsa aynen devam ediyor. Belediyede çalışamaya başladıktan sonra bize hakaret edenler oldu. Bize hakaret edenlerle de çalışmamızı beklemiyorsunuz herhalde. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Ekmekle oynayan şerefsizdir.”

‘FETÖ uzmanı’ diye kart çıkarmış’

İşten çıkartılanların çıkarılma gerekçelerine örnekler veren Yavaş, “İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor” dedi. AKP'li Ünal'ın “işçilere mobbing yapıldığı” iddiasını da yanıtlayan Yavaş “Kimse kimsenin sendikasına karışmayacak diye genelge çıkartan tek başkan benim, ne diyorsun sen?” karşılığını verdi.

‘7 bin lira maaşlı çaycı var’

Yavaş ayrıca, Ünal'ın işçi ücretlerinde yapılan düzenlemeyle ilgili sorusunu da yanıtladı. Ünal'ın işçi ücretlerinin “neden düşürüldüğünü” sorması üzerine Yavaş “İlkokul mezunu, ağır vasıta şoförü 4 bin 800 liraya istihdam ediliyor. İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 7 bin lira maaş alan çaycılar var. Daha ağır işlerde çalışan insanlar, daha düşük maaş alıyor. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım” dedi.