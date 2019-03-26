Son dakika: Mansur YAvaş anket sonuçlarını açıkladı! Tarihi fark…

Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Evren ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş’a; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de eşlik etti. Otobüs üzerinden, kalabalığa hitap eden Yavaş, seçimde destek beklediğini söyledi. En az yüzde 10 farkla seçimi kazanacaklarını, anketlerin bunu işaret ettiğini savunan Yavaş, “Bunu görünce elbette Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan kirli siyaset Ankara’ya girdi. Bir Müslüman’ın bir Müslüman’a yapmayacağı hakaretler, iftiralar atılmaya başlandı. Benimle ilgili vergi dairesinden gelmiş bir tane tebligat yoktur. Bir tek açıklama, belge istenmemişken televizyonlara bakıyoruz ‘vergi kaçakçısı’ ilan ediliyoruz. Siz biliyorsunuz, o yandaş ihale alanların birçoğunun 300 milyon, 500 milyon gibi vergi borçları silindi. Önce bir onlara bakın. Bir koltuk değişmesin, diye bir dindaş, bir Müslüman’a nasıl bu iftiraları atar?” diye konuştu.

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KORAY AYDIN: ÖZÜR DİLEMEZSEN ÜLKÜCÜLERDEN OY ALAMAYACAKSIN

İYİ Parti’li Koray Aydın ise konuşmasında, mitinge katılanlara teşekkür etti. AKP’li Mehmet Özhaseki’yi yakından tanıdıklarını kaydeden Aydın, Özhaseki’nin kendilerine yönelik eleştirilerine tepki göstererek, “Bu ağır hakaret karşısında çıkıp, özür dilemezsen bir tane bile ülkücüden oy alamayacaksın” dedi.

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BUGÜNE KADAR KARAKOLA GİTMEDİM’

Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar’da miting düzenledi. Otobüs üzerinden, kalabalığa hitap eden Yavaş, “Şimdi de tutturmuşlar, ‘seçilse bile görev yapamaz’. Bu memlekette anayasa var, hukuk var. Daha bugüne kadar hayatımda karakola gitmiş ifade vermiş bir insan değilim. ‘Vergi kaçakçısı’ diyor, devlet elinizde daha bugüne kadar maliye benden bir tek bir şey sormuş değil. Allah’a şükür ne bir kuruş vergi kaçırmışlığımız var, ne bir şey var. ‘Seçimden sonra görev yapabilir mi?’ Eğer hukuk varsa yapacağım. Hem de nasıl yapacağımı göreceksiniz. Ankara’yı, hepinizin mutlu olacağı bir şekilde idare edeceğiz” dedi.

AKP’li seçmenlere seslenen Yavaş, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Arkalarında durmayınız bunların. Değişecek kardeşim o koltuk değişecek. Bu Ankaralı kardeşiniz o koltuğa oturacak, seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Böyle bir şey var mı?” diye konuştu.

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‘ANKARA´DA SONUÇ BELLİ, FARK İSTİYORUZ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da yaşananları herkesin gördüğünü söyleyerek, “Bu haksızlığa, bu eşitsizliğe karşı bu Pazar günü ne olur bir ses çıkartalım bu sefer. Ankara’da sonuç belli de biz fark istiyoruz. Tavşan aday çıkarttılar, mavi renge boyadılar, Ankara´ya astılar. Genel Başkanlara sataşıyor, birini hapse atacakmış, birini de idam edecekmiş. Adliyenin kapısından sadece avukat olarak geçmiş Mansur Başkan´a demedikleri kalmadı. Ellerine ayaklarına bulaştı o kara. Pazar günü bunun hesabını sorma günüdür” dedi.

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‘SEÇİMDEN SONRA CUMHURBAŞKANI ONU FALAKAYA YATIRACAK’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise Özhaseki’yi eleştirerek, “Senin zorun ne Ankaralı ile ne istiyorsun Ankaralıdan? Ankara uzun zamandan beri kendi havasını koklayan, kendi kültürünü yaşayan, kendi değerlerini bilen başkan seçmek istiyor. Sen bunu Ankaralılara çok mu görüyorsun? Büyükşehir başkanlığı koltuğuna da Mansur Yavaş kardeşimizi hep beraber oturtacağız” diye konuştu. DHA