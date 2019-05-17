Mansur Yavaş, ASKİ’nin ANKAPARK için ne kadar borç verdiğini açıkladı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan Meclis Toplantısı'nda; Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü'nün 2018 Mali Yılı Kesin Hesabına İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları oylanarak, kabul edildi.

GRUP ADINA KONUŞMALAR

Meclis'te grup sözcüleri teker teker söz alırken, CHP Grup Başkanvekili Meclis Üyesi Coşkun Torun, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, “Önümüzdeki süreçte yapacağımız harcamaları çok daha dikkatli yapmak zorundayız. Gerçekten ihtiyacımız olan ve Ankara halkının yaşamını kolaylaştıracak proje ve yatırımlara öncelik vermek zorundayız. Bu kaynaklar bize emanet edilmiş halkın kaynaklarıdır” dedi.

MHP grubu adına söz alan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Rüştü Biçer ise mali disipline dikkat çekerek, “Bu mali verilere göre belediyemizin acilen mali disiplin eylem planı hazırlayarak borçlarından bir an önce kurtulması gerekiyor. Belediyemiz gelirleriyle öz kaynaklarını çok daha dikkatli kullanmalı ve yatırımlara çevirmeli” şeklinde konuştu.

AKP grubu adına konuşan Meclis Üyesi Ebubekir Kipel “ASKİ, Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş, EGO da toplu ulaşımı üzerine kurulmuş bir kurumdur. Kar amacı gütmez” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda söz alan Yenimahalle Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fethi Yaşar da, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçları konusunda görüşlerini dile getirerek, “Bu borç mali bir disiplinle kontrol altına alınırsa, kaynaklar verimli kullanılırsa, Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ'nin ciddi bir şekilde yatırımları halk yararına düşünülürse, bunun altından kalkılmamasının imkanı yok” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ'TAN BÜTÇE MESAJLARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti gruplarını dinledikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin doğru amaçlar için kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, Başkent gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu:

“İnşallah bütçeyi yerli yerinde kullanmaya çalışacağız. Ben bir dahaki Meclis Toplantısı'nda ANKAPARK'ın size net olarak ne kadara mal olduğunu açıklayayım. Ne kadar ziyaretçi geliyor? Orada ne kadar gelir elde ediliyor? Burada açık açık konuşalım. Bütün Türkiye'nin duymasında fayda var. Önümüzdeki ay bunu gündeme getireceğim. Herkes görsün ve bu konu kapanmış olsun.”

ASKİ'NİN ASLİ GÖREVİ

Büyükşehir Belediyesi'nin kurumlarının zaman zaman birbirinin borcunu kapadığını ifade eden Başkan Yavaş, ASKİ'nin temel işlevi konusunda şöyle konuştu:

“Yaklaşık 1 Milyarın üzerinde bir borç verme durumu var. ANKAPARK'ı yapmasaydık, ASKİ bu borcu vermek zorunda kalmayacaktı. Bu kadar basit ya da karşılıksız olan yatırımları yapmasaydı bu borcu vermek zorunda olmayacaktı. Ulaşımda bütün dünyada toplu taşıma teşvik için sübvanse ediliyor. Eğer ASKİ, EGO'nun borcunu ya da zararını ödemek için borç vermiş olsaydı buna hiç itirazım olmazdı ama karşılığı ve altyapısı olmayan yatırımlar olduğu için borcun buradan doğduğu kanaatindeyim. İnşallah Allah bize ASKİ'nin parasını başka işlerde kullanmayı nasip etmesin.”

Bundan sonra ASKİ'den mümkün olduğunca borç almamak suretiyle yatırımları yapmak istediklerinin altını çizen Başkan Yavaş, “Ülkenin zorluğu nedeniyle, devletin ve hükümetin gelirleri de vergi tahsilatını toplamakta zorlanıyor. Bu bir gerçek. Dolayısıyla vergi tahsilatında zorlanınca bizlere gelen pay da azalıyor. Bu nedenle zaruri harcamalarda zorluğa düştüğümüz zaman ASKİ'den borç alacağız ama ideal olan mümkün olduğu kadar suyun ucuz verilmesi, suyun içilebilir olması ve kendi yağıyla kavrulması…” dedi.

“ÇÜRÜMÜŞ BORULARIN ACİLEN DEĞİŞMESİ LAZIM”

ASKİ'nin acilen 2 Milyar liralık yatırım yapması gerektiğini söyleyen Başkan Yavaş, “Birçok borunun değişmesi gerekiyor. İnşallah uygun bir ortam bulursak ilk onlardan başlayacağız. Çünkü 40-50 yıllık çürümüş borular var şehrin merkezinde. Bunlardan birkaç tanesi arıza yaparsa bazı semtlerin çok uzun süre susuz kalması durumu var. Biz kendilerine söyledik, bunun tedbirini alacak şekilde yatırımlara girecekler” dedi.

Meclis üyelerinin sorularını da yanıtlayan Başkan Yavaş, Gerede suyunun Temelli'ye kadar ihalesinin yapıldığını, seneye de Polatlı için ihaleye çıkacaklarını ifade etti.