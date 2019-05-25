Mansur Yavaş: Belediyenin toplam borcu 9,5 milyar lira

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın Mogan Tesisleri'nde düzenlediği iftar yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi. Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin toplam borcunun 9,5 milyar olduğunu açıkladı. İstanbul seçimlerine ilişkin de konuşan Yavaş, “Bu seçimde İmamoğlu lehine açık fark olacağını düşünüyorum” derken, “Önce İstanbul'u halledelim 6 ay sonra Ankara'yı da halledeceğiz sözleri Ankara'nın her yerinde yayılıyor. Resmi olarak da ağızdan ağza yayılıyor. Ben buradayım” diye konuştu.

Göreve başlar başlamaz uygulamaya başladığı projeler ile hayata geçirmeyi planladığı projeleri detaylarıyla anlatan Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

BORÇ 9.5 MİLYAR:

Belediye borçlarının 9.5 milyar olduğunu belirten Yavaş; “Büyükşehir Belediyemizin toplam borcu 9,5 milyar lira. EGO, ASKİ ve şirketlerin toplam borçları bunlar. Sadece Şirketlerin borcu 1 milyar liraya yakın ama ben asla bir enkaz devraldım diye şikayet etmedim” diye konuştu.

TASARRUF DÖNEMİ BAŞLIYOR:

Gereksiz harcamalara son verileceğini belirten Yavaş, “Bundan sonra tüm otopark ve bilbordları belediye işletecek. Hafriyat gelirleriyle birlikte tasarruf etmeye başlayınca daha da rahatlayacağız. Gereksiz makam araçlarını kaldırıyoruz. Kiralık olanları da iade ediyoruz. Zabıta, İtfaiye ve bir de görevli polis haricinde benim makam aracım dahil hiçbir belediye aracında ‘çakarlı araç' kalmayacak” dedi.

CİPİN 1'İ GÖKÇEK'TE KALDI:

Büyükşehir Belediyesi birimlerinde uygulamalardaki dengesizliğe de dikkat çeken Yavaş “Sekreterlerin altında araba var, müdürde yok. Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek'e tahsis edilmiş. İade istedik ikisi geldi. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle” dedi.

PERSONEL DEĞİŞMEDİ:

Seçimlerden önce aleyhinde yürütülen personeli işten çıkaracağı propagandalarına da değinen Yavaş, “Personelde önemli değişiklikler olmadı. Belediyede görevlendirmek için istediğimiz muvaffakiyetler yüzde 95 oranında verilmedi ama gitmek isteyenlerin önünü de açtık. Rakibim 25 bin işçi çıkartılacak dedi, haksız çıktı. Kimse haksız yere işten çıkartılmadı” dedi.

100 BİN TOP ÇIKTI:

Belediyede yapılan dikkatsiz harcamalara da örnek veren Yavaş, “Mesela sadece bir yerden 100 bin top çıktı. Basket ve futbol topları. Bayramda dağıtacağız artık başka çaresi yok” dedi.

ARKAMIZDA ANKARA VAR:

Bazı asılsız iddialar nedeniyle üzüldüğünü vurgulayan Başkan Yavaş “İstanbul'u halledelim sonra Ankara'yı da halledeceğiz sözleri dolaşıyor. Son seçim iptalinden sonra artık bir şey diyemiyorum. Olursa da başımız üzerine. Biz işimize bakıyoruz. Arkamızda Ankaralılar var” diye konuştu.

İMAMOĞLU FARK ATAR:

Ekrem İmamoğlu'nun açık farkla İstanbul seçimlerini kazanacağını düşündüğünü belirten Yavaş, “Seçim çalışmayla kazanılır. Ekrem İmamoğlu'nda yüksek motivasyon gördüm. Yolda gezerken bile halkın ilgisi çok çok fazlaydı. Herkes bu seçimde de üstüne düşen görevi yapacak. Bu seçimde İmamoğlu lehine açık fark olacağını düşünüyorum” dedi.

HİTİT GÜNEŞİ SEMBOLÜ:

Ankara'nın en eski sembollerinden Hitit Güneşinin geri getirilmesi yönündeki yoğun taleplerin hatırlatıldığı Başkan Yavaş, şu bilgileri verdi: “Meclis aritmetiği 43'ye karşı 105. Bu haliyle geri getirmek sembolü çok zor. Lüzumsuz yere de enerji harcamak istemiyoruz. Yine de Hitit Güneşi sembolünü her yerde kullanmaya çalışıyorum ama resmi sembol olarak kullanamıyoruz”