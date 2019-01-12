Mansur Yavaş CHP ve İYİ Partili gençlerle bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Yavaş, “Gençliğin sorunlarını gençlerle beraber çözeceğiz" dedi.

CHP ve İYİ Parti'nin 31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ortak adayı olan Mansur Yavaş, partilerin gençleriyle bir araya geldi. Görüşmede, CHP Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Deniz Bozkurt, İYİ Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Onur Hondoroğlu ve gençlik kollarının üyeleri yer aldı.

Gençlerle uzun süre sohbet eden Yavaş, Ankara'ya dair görüş ve önerileri dinledi. Buluşmada gençler, Ankara'da tespit ettikleri sorunları, gençlerin beklentilerini ve sorunların çözümüne yönelik önerilerini Yavaş'a aktardı. Bozkurt, Hondoroğlu ve gençlik kolları üyeleri, Mansur Yavaş'a başarılar dileyerek, seçim süresince ve sonrasında “tek vücut” yanında olacaklarını ifade etti.

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Yavaş ise, gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu kentin gecesini gündüzünü onlar biliyor. Sorunların, eksikliklerin farkındalar. Ankara'yı 24 saat yaşayan bir şehir haline getirirken, onların desteği bizim en büyük yardımcımız olacak” ifadelerini kullandı.

Spordan kültür-sanata, bilimden teknolojiye her konuda gençlerin donanımlı olduğunu hatırlatan Yavaş, şunları kaydetti: “Gelişen dünyanın en önemli parçaları olan bu konularda, desteği gençlerden alacağız. ‘Merkezden gençlerin sorunları için bir şeyler yapacağım' demek yerine, onların da içinde bulunduğu bir yönetim anlayışı oluşturacağız. Gençliğin sorunlarını gençlerle beraber çözeceğiz.” İHA