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Mansur Yavaş’tan Esenboğa metrosu için önemli duyuru

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Mansur Yavaş, Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı kolaylaştıracak metro projesi için önemli açıklamalarda bulundu.

21:47 -
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Mansur Yavaş’tan Esenboğa metrosu için önemli duyuru

Seçim sürecinde, Esenboğa Havalimanı ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasında metro projesi vaadinde bulunduğunu anımsatan Yavaş, projeyi hayata geçirmek için gerekli olan bütçeyi sağlamak amacıyla uluslararası kredi kuruluşlarıyla görüşmelerde sona gelindiğini bildirdi.

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Kredi kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde uygun teklifi Dünya Bankasının verdiğini, Japon firmalarla görüşmelerin halen sürdüğünü aktaran Yavaş şöyle konuştu;

“Metro projemiz, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ndan başlayıp, Siteler üzerinden Pursaklar, fuar alanı, havalimanı ve Çubuk istikametinde olacak. İnşallah bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Çünkü havalimanına yapılacak metro için Avrupa Birliği’nin destekleri var. Onun için de öncelikle orayı ele almak istiyoruz. Burada harcadığımız para, alacağımız kredi, Ankaralıya mal edileceği için en ucuzunu, en uzun sürelisini almaya çalışıyoruz.”

Son güncelleme: android-time 21:52 27.08.2019
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