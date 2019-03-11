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‘Mansur Yavaş hakkında iddianame seçilmesine engel değil’

'Millet ittifakı'nca desteklenen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş hakkında, 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından iddianame düzenlendi. Kararı değerlendiren Avukat Zeynel Öztürk, söz konusu iddianame düzenlenmesi ve iddianamenin mahkemece kabul edilmesinin Yavaş'ın adaylığına herhangi bir engel teşkil etmediğini söyledi.

Ümit TÜRK
16:27 -
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‘Mansur Yavaş hakkında iddianame seçilmesine engel değil’

Avukat Öztürk, “Kimlerin aday olamayacağı ya da seçilemeyeceği Seçim Yasası’nın 11. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Yasa, 1 yıl ve üzerinde kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlar hakkında engel getirmiştir. Bir kişi hakkında iddianame hazırlanması o kişinin seçilmesine engel değildir. Engel olması için mahkumiyet ilamı (kesinleşmiş karar) olması gerekmektedir. Bir kişi hakkında iddianame hazırlanması o kişinin suçlu olduğu anlamını taşımaz. Henüz söz konusu olay henüz iddiadan ibarettir. Bu nedenle Ankara adayı Mansur yavaş hakkında iddianame hazırlanması seçilmesine engel değildir” diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 16:28 11.03.2019
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