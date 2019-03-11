‘Mansur Yavaş hakkında iddianame seçilmesine engel değil’

Avukat Öztürk, “Kimlerin aday olamayacağı ya da seçilemeyeceği Seçim Yasası’nın 11. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Yasa, 1 yıl ve üzerinde kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlar hakkında engel getirmiştir. Bir kişi hakkında iddianame hazırlanması o kişinin seçilmesine engel değildir. Engel olması için mahkumiyet ilamı (kesinleşmiş karar) olması gerekmektedir. Bir kişi hakkında iddianame hazırlanması o kişinin suçlu olduğu anlamını taşımaz. Henüz söz konusu olay henüz iddiadan ibarettir. Bu nedenle Ankara adayı Mansur yavaş hakkında iddianame hazırlanması seçilmesine engel değildir” diye konuştu.