Mansur Yavaş ile birlikte birçok belediye başkanı katıldı! Rusya’da protokol imzalandı…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dünya genelinde birçok belediye başkanının katıldığı 9. Moskova Kentsel Forumu’nda Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile 2019-2021 yıllarını kapsayan iş birliği protokolü imzaladı.1993 yılından beri kardeş kent olan Ankara ve Moskova, yeni iş birliği protokolü ile iki yıl boyunca altyapıdan ulaşıma, ticaretten turizme kadar birçok alanda birlikte çalışacak.

Moskova Kentsel Forumu'nda özellikle büyük kentlerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırılırken, bu yıl ki forumun ana teması ise “Yaşam Kalitesi” ve “Daha iyi bir kent için projeler” olarak belirlendi.

Başkan Yavaş ve Moskova Belediye Başkanı Sobyanin tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile Ankara ve Moskova hattı daha da canlanacak.

Her iki şehrin halkları arasında dostane ilişkileri ve karşılıklı anlayışı geliştirmek, eşitlik ve karşılıklı yarar sağlamak ilkelerine bağlı kalarak iş birliği yapılmasının amaçlandığı protokolde, öncelikli iş birliği alanları ise şöyle belirlendi:

Büyük Şehirlerde Toplu Ulaşım ve Yol Altyapılarının Geliştirilmesi:

Park sistemleri organizasyonu,

Güzergah ulaşımı için banliyö merkezleri ve kesişen park yerleri inşa edilmesi,

Akıllı ulaşım sistemi uygulamaları ve bilgisayar destekli trafik akışı mühendisliği Kentsel Planlamanın Geliştirilmesi:

Tasarım ve Kentsel Gelişim Nazım Planları uygulaması alanında tecrübe değişimi,

Yeşillendirme ve kentsel mekan iyileştirilmesi için en uygun şartların oluşturulması kapsamında tecrübe değişimi,

Kentsel mekanların yeniden inşaatı alanında tecrübe değişimi

Kentsel Gelişim, Konut hizmetleri ve Kentsel Altyapı Alanlarının Geliştirilmesi:

Konut iyileştirmesi, altyapı hizmetleri ve sosyal tesisler çerçevesinde ortak projeler ve programların yapılması,

Spor ve endüstriyel tesislerin yeniden inşası konusunda tecrübe paylaşımının sağlanması

Çevre Koruma Alanının Geliştirilmesi:

Çevresel konularda uzmanların gerçekleştireceği görüşmelere ve toplantılara olanak sağlanacak,

Çevre koruma alanında bilgi paylaşımında bulunulacak

Kültür, Turizm ve Spor Alanlarının Geliştirilmesi:

Kültürel miras kaynaklarının devlet tarafından korunması, ulusal muhafaza ve bu konuların kitleselleşmesi çerçevesinde tecrübe paylaşımının sağlanması,

Turist ve konaklama hizmetlerinin geliştirilmesi konularında iletişimin tesis edilmesi,

Taraflarca düzenlenen turizm ticaret sergileri, konferanslar ve seminerlere katılmak,

Belirli spor alanlarında uzmanlaşmış, spor heyetlerinin değişimi,

Kültür heyetlerinin değişimi,

Taraflarca düzenlenen kültürel sergilere, konferanslara, forumlara, seminerlere katılmak,

Kültür, spor ve turizm alanında uzman değişimi,

Genç restorasyon uzmanlarının eğitiminde tecrübe paylaşımının sağlanması,

Genç restorasyon uzmanlarının taraflarca düzenlenen projelere katılımının sağlanması.

Bilişim Teknolojileri Alanının Geliştirilmesi:

Vatandaşlar için devlet hizmetleri erişim programları geliştirilecek,

Elektronik devlet hizmetlerinin geliştirilmesi teşvik edilecek,

Devlet makamları ve vatandaşlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesine olanak sağlanacak

Ticaret, Ekonomi ve İş Alanlarının Geliştirilmesi:

Girişimcilik ve özel teşebbüsün geliştirilmesi ve desteklenmesi alanında tecrübe paylaşımının sağlanması,

Ticaret ve hizmetler alanında modern kazanımların tetkik edilmesi için konuyla ilintili sergi, yarışma, festival, ticaret fuarı ve yuvarlak masa toplantıları hakkında bilgi paylaşımında bulunulması

Sosyal Koruma ve Sosyal Güvenlik Alanının Geliştirilmesi:

Sosyal koruma konusunda tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi,

Sosyal koruma ve hukuki yardım konulu programlar kapsamında tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi

Ankara ve Moskova Belediyeleri, bundan sonra iki şehir arasında ortaklık bağlarının güçlendirilmesi için her türlü katkıyı ve desteği karşılıklı sağlayacak.

İHA