Mansur Yavaş: Kayseri’ye deniz getirecekmiş nerede bu proje

Yavaş, hemşerilerine kendisini Beypazarı Belediye Başkanlığı'ndan tanıdıklarını hatırlatarak, “Beypazarı'nda yapılanları küçümsüyorlar. ‘Bunu mu yapmışlar? Hani nerede bu insanlar?' diyor ama oradan geçiyor Kayserili arkadaşımız” dedi.

Özhaseki'nin kendisine yönelik, “Verdiği sözlerin hiçbirini yapmadı” iddialarını hatırlatan Yavaş, “Kendisi ‘Ben verdiğim sözlerin hepsini yaptım' diyor. Gençlerimizin hepsi internet kullanıyor. Girin bakın, Kayseri'ye deniz getireceğim demiş, Şehr-i Derya diye bir proje yapmış, Kayserili'ye sorun ‘Nerede bu proje?' diye. Central Park yapacağım demiş, o da ortada yok. Daha önemlisi Kızılırmak'ı Kayseri'den geçireceğim demiş. Ama Kızılırmak razı olmamış” dedi.

“1 BUÇUK MİLYON TURİST HAYALİ KURAMAZDINIZ”

Beypazarı'na 500 bin turist gelmediği iddialarına da değinen Yavaş, “Kendisi projemin olmadığını iddia ediyor, bütün sözlerini de tuttuğunu söylüyor. Küçümsüyor, ‘Yok o kadar turist gelmiyor' diyor. Sizler en yakın tanığısınız. Benden önce bir tek turist gelmezken, ben bıraktığımda beş yüz bin turist vardı. Ben bıraktığımda 30 bin nüfusu vardı Beypazarı'nın onun 100 katından fazla turist getirmişim. Kayseri'nin nüfusu kaç? İmkanları nasıl? Açın bakın Kayseri'ye kaç tane turist gitmiş? Benden sonraki belediye başkanı yılda 1 buçuk milyon turist hedefliyor, eğer ben bıraktığımda 500 bin turist gelmeseydi oraya 1 buçuk milyon turisti kimse hayal edemezdi. Yapılanları karalamayın, örnek alın. Herkes geldi örnek aldı bizi… Şimdi de daha iyisini Ankara'mız için yapacağız. Londra ve Paris ile yarışacak bir Ankara yapacağız”

“BİTKİLERİ ANKARALIDAN ALACAĞIZ”

Yavaş, Ankapark projesine dünyanın parasının harcandığını ancak Ankaralı üreticiden bir cıvata bile alınmadığını söyledi. Ankara'yı kalkındıracağını söyleyen Yavaş, “Bitkileri yurt dışından ya da şehir dışından getirmeyeceğiz. Sözleşmeli üretimle Ankaralı'nın bitkilerini alacağız. Hayvancılığı destekleyeceğiz. Tarıma büyük önem veriyoruz. Kızılırmak suyunu Gölbaşı ile Bala arasında sulu tarım yapmak için kullanacağız. Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz” diyerek kendi projlerini anlattı.

“KORUMA ORDUSU İLE GEZMEYECEĞİM”

Yavaş, herkesin siyasi kimliğine saygı duyacağını belirterek, “Ben koruma ordusu ile gezmeyeceğim. İnsanları ayırmayacağım, kimseyi karşıma almayacağım. Eğer siz insanları ayırır, onların siyasi kimliğine saygı duymazsanız böyle koruma ordusu ile gezersiniz” diye konuştu.