Mansur Yavaş kimdir? Ankara’nın Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş nereli?

Mansur Yavaş’ın hayat hikayesi merak konusu. Hukukçu olan Mansur

Yavaş, Ankara Beypazarı doğumludur. Ankara Beypazarı’nda uzun yıllar

avukatlık yapan Mansur Yavaş Beypazarı Belediye başkanlığını da

yürüttü.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Ankara Beypazarı’nda 23 Mayıs 1955’te doğan Mansur Yavaş’ın siyası

hayatı şu şekilde; 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP’den aday olup yüzde

51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı olmuştur.

Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık

Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla “2001 Yılının En İyi Yerel

Yöneticisi”, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle

verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının “Çevre Ödülü” gibi ödüller

almış, 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından “Yılın Belediye

Başkanı” seçildi.

GEÇTİĞİMİZ SEÇİM KIL PAYI KAYBETTİ

18 Nisan 2004 seçimlerinde yüzde 55 oy oranı ve 11 bin oy ile yeniden

Beypazarı Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihli

yerel seçimlerde MHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için

aday olmuş, ancak yüzde 27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve

Murat Karayalçın’ın ardından üçüncü sırada seçimi tamamlamıştır. 2014

yerel seçimlerinde partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi

nedeniyle CHP’ye katılması gündeme gelmiş, 21 Aralık 2013 tarihinde

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet

Halk Partisi üyeliğine kabul edilmiştir. Yavaş daha sonra, CHP Parti

Meclisi tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan

edilmiş, ancak 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde seçimi çok az

farkla kaybetmiştir.