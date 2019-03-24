Mansur Yavaş kimdir? Ankara’nın Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş nereli?

Mansur Yavaş’ın hayat hikayesi merak konusu. Hukukçu olan Mansur
Yavaş, Ankara Beypazarı doğumludur. Ankara Beypazarı’nda uzun yıllar
avukatlık yapan Mansur Yavaş Beypazarı Belediye başkanlığını da
yürüttü.
MANSUR YAVAŞ KİMDİR?
Ankara Beypazarı’nda 23 Mayıs 1955’te doğan Mansur Yavaş’ın siyası
hayatı şu şekilde; 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP’den aday olup yüzde
51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı olmuştur.
Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık
Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla “2001 Yılının En İyi Yerel
Yöneticisi”, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle
verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının “Çevre Ödülü” gibi ödüller
almış, 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından “Yılın Belediye
Başkanı” seçildi.
GEÇTİĞİMİZ SEÇİM KIL PAYI KAYBETTİ
18 Nisan 2004 seçimlerinde yüzde 55 oy oranı ve 11 bin oy ile yeniden
Beypazarı Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihli
yerel seçimlerde MHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için
aday olmuş, ancak yüzde 27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve
Murat Karayalçın’ın ardından üçüncü sırada seçimi tamamlamıştır. 2014
yerel seçimlerinde partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi
nedeniyle CHP’ye katılması gündeme gelmiş, 21 Aralık 2013 tarihinde
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet
Halk Partisi üyeliğine kabul edilmiştir. Yavaş daha sonra, CHP Parti
Meclisi tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan
edilmiş, ancak 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde seçimi çok az
farkla kaybetmiştir.
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