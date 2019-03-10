Mansur Yavaş o iddialara böyle cevap verdi: Teröriste gerilla diyen kendisi…

TAKSİCİLER GÜLDÜ, GEÇTİ: Adaylığının açıklandığı ilk günden beri kendisine çeşitli iftiraların atıldığını belirten Yavaş, “İlk önce ufak gazetelerde haberler yaptırmaya başladılar. Sonra ‘Ankara'da büyük bir ilgi var. Yavaş'ın önünü nasıl kesebiliriz?' dediler. Çıktı birileri Mansur Yavaş, Makedonyalı dedi. Makedonyalı olsam ne olacak, köküm Beypazarı. Aklı sıra Kayseri'den gelen arkadaşla beni eşitleyecekler. Daha sonra metro sıkıntısını anlatırken laflarımı çarpıttılar. Beni en çok savunan taksiciler. Allah razı olsun. Başladılar 40 bin taksiciyi Kızılay'a sokmayacakmışım. Ankara'da 7 bin 700 taksi var. ‘Temiz siyaset yapacağım' dedi. Eğer temizi buysa kirlisi nasıl?”



TERÖRİSTE GERİLLA DİYEN KENDİSİ: AKP'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin iddialarına yanıt veren Yavaş, ‘Belediyeye, 20 bin PKK'lı alacaklar' sözleriyle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Eğer Ankara'da 20 bin PKK'lı varsa senin seçimde ne işin var? Gidip yakalasana. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde, Yenimahalle Belediyesi'nde kaç tane PKK'lı yakaladınız? Attığınız iftira yakışsın biraz. Bu insanlarda utanma arlanma yok. Bizim geçmişimiz belli. Devlet düşmanlarının karşısında her zaman dimdik duran bizdik. Kirli siyaset yapma dedik. PKK'lı yalanlarına başlayınca internette bir video dolanmaya başladı. Teröristlere gerilla demiş bu arkadaş. Kendi videosunu da yasaklattı. Bir insan kendi söylediği laflarla nasıl kendi kişisel haklarını ihlal eder? Kırk yıllık hukukçuyum anlamadım.”

RAKİBİM BİR SABIKALININ PEŞİNE DÜŞTÜ: Mal beyanını açıklayan ilk aday olduğunu söyleyen Yavaş, “Eğer bizim en ufak bir açığımızı bulsalar, devlet onlarda her şey onlarda. Bulamadılar. Benim rakibim sabıkalı bir sahtekarın peşine düştü. Bir daha söylüyorum kendisine, eline bulaşır” dedi.

‘İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIM' SÖZÜ: Yavaş, işçi çıkartacaklar iddialarına ise, belediye çalışanlarını zorla mitinglere götüren, seçim ofisleri açan bankamatik çalışanlarını işten çıkartacağını ancak işçi olarak çalışan kimseyi işten çıkarmayacağını söyleyerek yanıt verdi.

