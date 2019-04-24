Mansur Yavaş o şoföre bin 300 TL para cezası kestirdi

Ankara’da Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan bir özel halk otobüsü şoförü, durakta bekleyen yolcuyu önce otobüse almamış, sonra da darp etmişti. Durumu yapılan haberlerden öğrenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan üzücü olayın takipçisi olacağını açıklamıştı. Yavaş'ın talimatı üzerine konu EGO Disiplin Kuruluna sevk edilirken, parka çekilen otobüse bu ay ödenecek bin 300 TL gelir yoksunluğu ücretinin şoförden kesilmesi de kararlaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan bir özel halk otobüsünde (ÖHO) yaşanan talihsiz olay üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda konu EGO Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Hasan Ünalan adlı vatandaşımızın yaralanmasına neden olay sonrası toplanan EGO Disiplin Kurulu, özel halk otobüsü şoförünün Ankara'da toplu ulaşımdan men edilmesine karar vermiştir. EGO Disiplin Kurulu ayrıca parka çekilen otobüse bu ay ödenecek bin 300 TL gelir yoksunluğu ücretinin kesilmesini kararlaştırmıştır. Konunun takipçisi olacağını vurgulayan Başkan Yavaş, telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu Hasan Ünalan'ı önümüzdeki günlerde makamında ağırlayacaktır” denildi.