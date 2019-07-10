Mansur Yavaş: ‘ODTÜ için ümitliyim’

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen milli gün resepsiyonuna katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ'de tartışmalara yol açan ve ağaçların kesildiği yurt için ‘'Ümitliyim, çözüm bulanacak” dedi.

SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Yavaş ‘'Biz yurt inşaatı için teklifimizi taraflara ilettik, sıcak bir karşılık gördük. Ben bu olayın çözüleceğine dair umut taşıyorum. Olumlu bir yanıt bekliyoruz ve daha sonra da hızla harekete geçeriz” dedi.

PEYNİR İKRAMI

Resepsiyonda, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Fabienne Paravicini, Başkan Mansur Yavaş’a, eliyle peynir ikram etti. Başkan Yavaş büyükelçiler ve davetliler tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Yavaş Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile de sohbet etti.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini de iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekti. İsviçre Dışişleri Bakanının yakında Türkiye’ye geleceğini de duyurdu.