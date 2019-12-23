Mansur Yavaş, Sinan Aygün’e kendi sözleriyle yanıt verdi

Sabah saatlerinde Aygün hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na “Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek”ten suç duyurusunda bulunan Yavaş, attığı tweet’te, basın toplantısı düzenleyen Sinan Aygün’ün sözlerine yer verdi.

Videoda bir gazetecinin “Çok net bir soru soracağım, o kişiler sizden 25 milyon TL’yi kendi ceplerine indirmek için mi istediler” sorusuna; Aygün’ün, “Hayır böyle bir şey yoktur. Şöyle dediler. Okulun bedeli 25 milyon lira tutuyor.”

Mansur Yavaş, 14 saniyelik videoyu şu satırları yazarak paylaştı: Hakikat, yalana, iftiraya ve harama işte böyle diz çöktürür… Doğrular ise sadece Hakkın önünde eğilirler…