Mansur Yavaş talimatı verdi, Atatürk’ün mirası inşaattan kurtuldu

TOKİ’nin Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ihalesi, geçtiğimiz hafta yeterli katılım olmaması ve rekabet sağlanamaması nedeniyle ertelenmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Metropol İmar A.Ş, belediye adına AOÇ ihalesine katıldı.

Atatürk Orman Çiftliği kiralama ihalesinin birinci parselini yıllığı 119.000 TL’ye, ikinci parseli ise yıllığı 190.000 TL’ye Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş. aldı. Atatürk’ün mirası böylece inşaattan kurtulmuş oldu.

İhaleyi izleyenler arasında bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan’da haberi kendi sosyal medya hesabından müjdeledi.