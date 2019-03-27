Mansur Yavaş teşekkür afişleri hazırlıyor

Mansur Yavaş, Ekşi Sözlük ziyaretinde “Sosyal medyanın vatandaşlarımıza ulaşmak için en etkili yöntemlerden biri olduğu seçim dönemini yaşamaktayız. Başkanlık makamına oturduktan sonra da mobil uygulamalarla birebir benimle yazışıp iletişim kurabileceksiniz” diye konuştu.

“Melih Gökçek ile de Özhaseki ile de yarışıyorsunuz. Sizce siyasi ahlaka sahip rakibiniz hangisiydi?” sorusuna Yavaş, ‘Hiçbiri’ yanıtını verirken; seçilirse yerine kayyum atanacağı iddialarıyla ilgili de ‘Burası çadır devleti değil. Anayasa varsa, hukuk varsa benim göreve başlamam konusunda hiçbir problem yok. Bir belediye başkanının nasıl görevden alınacağına dair yasalar mevcut. Buna rağmen hukuk ve demokrasiye inanmadan kasıtlı, yasa dışı işler yapılırsa bunun da Türkiye’ye olan maliyeti maalesef çok ağır olur. Cesaret edilebileceğine inanmıyorum” yanıtını verdi.

ŞAİBE İDDİALARI

Seçimlerde şaibe olabileceği iddialarına ilişkin “Bir tek oyun bile peşine düşeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Seçim bir oyla da kazanılır kaybedilir de. Ama önemli olan onun gerçek olup olmadığıdır. Eğer şüpheli bir durum olursa sonuna kadar hakkımızı arayacağız” diyen Yavaş, balkon konuşması yapmak istediğini ama rakipleri incitmekten kaçındığını; seçim sonrasında Ankara’da büyük bir alanda eğlenceli bir kutlama yapabileceklerini söyledi. Ankara’nın eski logosu Hitit Güneşi’ne geri dönülüp dönülmeyeceğine ilişkin soruya, “Toplumsal uzlaşma ile halledeceğiz” yanıtını veren Yavaş, “Teşekkürler Ankara afişleriniz hazır mı?” sorusuna ise ‘Hazır' dedi.