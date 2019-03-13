Mansur Yavaş’a dava açan Kesgin’in avukatı davadan çekildi | Son dakika

Anketlere göre Ankara’daki seçim yarışını AKP’li rakibinin açık ara önünde sürdüren Mansur Yavaş hakkında “sahte senet” iddiasıyla şikayette bulunan Necmettin Keskin’in avukatı davadan çekildi.

Seçimlere sayılı günler kala hükümete yakın bir kanalda canlı yayın konuğu olan Kesgin’in şikayette bulunduğunu açıklaması sonrası, Yavaş hakkında hızlı bir şekilde hazırlanan iddianamenin Ankara Batı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesi tepkilere neden olmuştu.

Yeniçağ’da yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklamada bulunan Mansur Yavaş ise söz konusu şikayette bulunan Kesgin’in suç dosyasının kabarık olduğunu ve olayda mağdur olan kişinin aslında kendisi olduğunu belirtirken, “Yavuz hırsızın ev sahibine baskın gelmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Seçim yarışını rahat götüren Yavaş hakkında gündeme gelen iddialar kamuoyunda tepkilere neden olurken, söz konusu davada yeni bir gelişme yaşandı.

Davacı Necmettin Keskin’in avukatı Levent Ekmen, Ankara Batı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçe ile Kesgin’in vekilliğinden çekildi.

Yeniçağ’ın ulaştığı dilekçede Ekmen, “Soruşturma dosyasında sunulan vekalet ile dosyanızda Necmettin Kesgin vekili olarak görünmekteyim. Necmettin Keskin vekilliğinden çekiliyorum gereğinin yapılmasını saygılarımla dilerim” ifadelerine yer verdi.