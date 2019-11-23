Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mansur Yavaş’tan burs projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin Güneşleri Projesi ile Başkentte öğrenim gören üniversitelilere burs desteği sağlayacak. 'Gelecek aydınlık günler için bir güneş de sen ol' sloganıyla başlatılan projeyle binlerce öğrenciye destek olunması hedefleniyor.

10:04 -
Haberler Gündem
Mansur Yavaş’tan burs projesi

Cumhuriyetin başkenti olmasının yanında bir eğitim şehri olma özelliği de taşıyan Ankara’yı, üniversiteli gençlerin öğrenimlerini daha rahat koşullarda sürdürebilecekleri bir yapıya kavuşturmak için kolları sıvayan Yavaş, yeni bir projeye daha imza attı. Ankara’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine burs verilmesini teşvik için başlatılan Başkentin Güneşleri Projesi, maddi imkânsızlık yaşayan öğrencilere umut ışığı olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, projeye ilişkin detaylı bilgiye yer verildi. Öğrenciler ile burs vermek isteyen gönüllülerin aynı sayfada başvuru yapabileceği projeyle binlerce üniversiteliye Türkiye’nin daha aydınlık bir geleceğe kavuşması için katkı sunulması hedefleniyor.

Ankara Güneş internet Türkiye
Son güncelleme: 10:13 23.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more