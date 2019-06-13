Mansur Yavaş’tan dikkat çeken ‘ihale’ açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara’daki ihalelerle ilgili daha önce söylediği sözleri hatırlatan Yavaş, “Benim herhangi bir yakınım, tanıdığım usulsüz olarak ihale alırsa ve susarsanız sizi suçlarım demiştim. Mansur Yavaş'ın en ufak bir yakını belediyenin önünden dahi geçemez” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Son dakika: Mansur Yavaş'tan Ankaralılara yağmur ve sel uyarısı

MECLİS ÜYELERİNE UYARI

Bu konuda meclis üyelerini de uyaran Yavaş, “O ihaleleri alanlar kimlerse, eğer içlerinde benim en ufak bir yakınım olursa bunu söylemelisiniz, yoksa sizi sorumlu tutarım” dedi.

SOSYAL MEDYADAN DA YAYIMLANDI

Yavaş’ın bu sözleri İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Muğla, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir Büyükşehir belediyelerinin icraatlarının duyurulduğu sosyal medya hesabından da paylaşıldı.