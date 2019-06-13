Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mansur Yavaş’tan dikkat çeken ‘ihale’ açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis'i toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihalelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Benim en ufak bir yakınım belediyenin önünden dahi geçemez" dedi.

22:30 -
Haberler Gündem

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara’daki ihalelerle ilgili daha önce söylediği sözleri hatırlatan Yavaş, “Benim herhangi bir yakınım, tanıdığım usulsüz olarak ihale alırsa ve susarsanız sizi suçlarım demiştim. Mansur Yavaş'ın en ufak bir yakını belediyenin önünden dahi geçemez” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERSon dakika: Mansur Yavaş'tan Ankaralılara yağmur ve sel uyarısıSon dakika: Mansur Yavaş'tan Ankaralılara yağmur ve sel uyarısı

MECLİS ÜYELERİNE UYARI

Bu konuda meclis üyelerini de uyaran Yavaş, “O ihaleleri alanlar kimlerse, eğer içlerinde benim en ufak bir yakınım olursa bunu söylemelisiniz, yoksa sizi sorumlu tutarım” dedi.

SOSYAL MEDYADAN DA YAYIMLANDI

Yavaş’ın bu sözleri İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Muğla, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir Büyükşehir belediyelerinin icraatlarının duyurulduğu sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

 

Son güncelleme: android-time 22:39 13.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more