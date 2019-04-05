Mansur Yavaş’tan flaş açıklama: Hükümsüz olacağını şimdiden duyuruyorum

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Yavaş, ‘1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinde rutin işler haricinde yapılan işe adam alımı, kiralama , bankadan kredi çekme vs gibi işlemlerin tümünün belediye ve 3.şahıslar yönünden hükümsüz olacağını şimdiden duyuruyorum’ dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinde rutin işler haricinde yapılan işe adam alımı, kiralama , bankadan kredi çekme vs gibi işlemlerin tümünün belediye ve 3.şahıslar yönünden hükümsüz olacağını şimdiden duyuruyorum.

Bir kamu görevini vekaleten yürüten veya süresi biten ancak yeni atanan veya seçilen kamu görevlisinin görevine başlamadığı süre içinde, yeni seçilen kişi göreve başlayıncaya kadar görevi vekaleten yürüten kamu görevlileri, sadece “Gündelik Cari İşleri”yürütebilirler.

Sadece ,Kamu hizmetinin sürekliliği gereği, kamu hizmetini sürdürebilecek şekilde satın alma,satış, ödeme ve harcama yaparlar. Asla yeni personel işe almazlar, yeni ihale yapamazlar, yeni harcama yapamazlar. Aksine davranışların cezai ve hukuki sorumluluk doğuracağı bilinmelidir.