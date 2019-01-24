Mansur Yavaş’tan flaş seçim güvenliği açıklaması

Sandık güvenliğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yavaş, programın konuklarından Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın YSK sorusuna “Anayasal bir kuruluş olan YSK'nın kendi itibarını herkesten önce kendinin koruması lazım” diyerek cevap verdi.

“550 SANDIK YSK'YA HİÇ GİTMEDİ”

Konuşmasında 2014 seçimlerini de hatırlatan Yavaş, “Biraz önce atladım söylemeyi biz itirazlarımızla uğraşırken 2 ay sonra 550 sandığın YSK'ya sonucunun hiç gelmediğini tespit ettik. Kanunda diyor ki; “Seçim sonuçları aynı gün, en süratli şekilde seçim kuruluna verilir” 550 tane sandık hiç gelmiyor. Sandık numaralarıyla tespit ettik, kayıtlar hala bende var. Gelmemesinin şöyle bir sonucu var; siz 550 tutanağı YSK'nın ekranında göremiyorsunuz. Hâlbuki onlar gelecek, taranacak, ıslak imza ile onu karşılaştıracaksınız. Toplamda 150 bin oy. Daha sonra ben görevlileri aradım dedim ki; 550 sandığın sonuçları hiç gelmemiş. İnanmadılar böyle bir şey olamaz diye. Sandık numaralarını gönderdim bir saat sonra döndüler “Gerçekten gelmemiş” dediler böyle hayret edasıyla. Ne yaptınız diye sorduğumda “Sadi Bey'e söyledik geliyor sonuçlar” dediler. Siz 550 sandığın sonuçları elinize geçmeden bu seçimleri nasıl sonuçlandırdınız? Çok vahim bir şeydir” şeklinde konuştu.

O dönem itirazlarını reddeden bir ismin şu anda Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda genel müdür yardımcısı olduğunu söylerken, o kişinin halen çalışıp çalışmadığını bilmediğini ekledi.