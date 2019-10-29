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Mansur Yavaş’tan Gökçek’e ‘Atatürk’ manzarası

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nda Dikmen Vadisi'ne Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini yerleştirdi. Portrenin yerleştirildiği konumun koordinatları ise oldukça manidar. Zira, eskiden belediyenin kedi logosunun bulunduğu Dikmen Vadisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek’in evinin tam karşısında yer alıyor.

13:52 -
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nda Dikmen Vadisi’ne Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini yerleştirdi. Atatürk portresinin yerleştirildiği konum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ettirilen Melih Gökçek'in evinin tam karşısında yer alıyor. Atatürk portresinin yerinde eskiden, belediyenin kedi logosu vardı

Gökçek'in evi, bir süre önce de kameralarla gündeme gelmişti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen kamera sistemi sökülmüştü. Evin tam önünde bulunan havuzdaki dev fıskiyenin suyu da Gökçek'in istifa ettirilmesinden sonra yerine gelen Mustafa Tuna döneminde kesilmişti.

Ankara Atatürk istifa Kedi Melih Gökçek Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk Türkiye
Son güncelleme: 14:09 29.10.2019
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