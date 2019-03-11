Mansur Yavaş’tan iddialara yanıt: İftira ve provokasyon

İktidara yakın bir gazete CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı için “Sahte senetten tazminat cezası aldı” iddiasının yer aldığı bir habere yer vermiş, bu haberle ilgili konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK AÇIKLAMA YAPMASINI İSTEMİŞTİ

“Açıklama bekledik gelmedi. Ne Mansur Yavaş ne CHP iddialara yanıt verdi. Biz inceledik ve vardığımız sonuçlar bu şekilde vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. CHP'nin ve Mansur Yavaş'ın suskunluğunu da vatandaşımızın takdirine arz ediyoruz.” demişti.

MANSUR YAVAŞ’TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İddialarla ilgili konuşan Yavaş “Biz projelerimizle ve Ankara için yapacaklarımızla buradayız. İnanıyoruz ki bize yönelik iftiralara ve provokasyonlara en güzel cevabı Ankaralı hemşehrilerimiz sandıkta verecektir. Yarın her şeyi açıklayacağım.” dedi.