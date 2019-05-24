Mansur Yavaş’tan iki yeni genelge

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mazbatasını almasının ardından göreve hızlı başlamış birbiri ardına genelgeler yayınlamıştı.

Yavaş, biri belediyeye ait araçların kullanımı, diğeri ihale ve ödeneklerle ilgili olmak üzere iki genelge daha yayınladı.

ARAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNERGE

Mansur Yavaş’ın belediye, genel müdürlükler ve bağlı şirketlerde bulunan araçların kullanımıyla ilgili önergesinde;

“Belediye, ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile belediye şirketleri tarafından bu genelgenin yayını tarihinden itibaren;

1- Tahsisli tüm araçların amacına uygun olarak kullanılması,

2- Mevzuatına aykırı bir şekilde üzerinde ışıklı ve sesli uyarı sistemi (çakar lambaların) bulunan araçlardaki sistemlerin ivedi olarak sökülmesi ya da söktürülmesi, sökülen sistemlerin değerinde kayba neden olmaksızın muhafaza edilerek, yapılan işlemin bildirilmesi, en kısa süre içinde Belediye, EGO, ASKİ bünyesinde Genel Sekreterlik ve Genel Müdürlükler tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle sökülen sistemlerin değerlendirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, emniyet ve jandarma teşkilatı ile koordineli olarak işlem tesis edilmesi ve sonucundan bilgi verilmesi,

3- Bakanlar Kurulunun 2006/10193 sayılı kararıyla yürülüğe giren Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6. Maddesinde hüküm altına alınan genel esaslara kesin olarak riayet edilmesi, aykırı hareket edenler hakkında sorumluluk doğacağının bilinmesi,

4- Birim amirleri ve şirket yetkilileri tarafından kullanılan kiralık hizmet araçlarının sözleşmelerinin tamamlanmasına müteakip, yeni kiralama işlemlerinde mevzuatına ve tasarruf anlayışına uygun olarak hareket edilmesi,

Hususlarında gereğini rica ederim.” ifadeleri kullanıldı.

“İLK YAPACAĞIMIZ İŞ ÇAKAR IŞIKLARINI SÖKMEK OLACAK” DEMİŞTİ

Mansur Yavaş, Ocak ayında gerçekleşen bir toplantıda göreve gelir gelmez çakar ışıklarını sökeceklerini belirterek şöyle konuşmuştu;

“Buradan söz veriyoruz, belediyedeki görevimize başladığımızda makam araçlarının sayılarını azaltacağız. İlk yapacağımız iş araçların çakar ışıklarını sökmek olacak. Özel işlerimize belediyenin araçlarıyla gitmeyeceğiz.”

İHALE VE ÖDENEKLERLE İLGİLİ ÖNERGE

Yavaş ayrıca, ihale ve ödeneklerle ilgili önergesinde de şu hususlara dikkat çekti;